Avellino, entrata in vigore del Nuovo codice della strada: stretta sui cellulari La distrazione per l'uso del cellulare è tra le principali cause di incidenti stradali

di Paola Iandolo

In arrivo il nuovo codice della strada che entrerà in vigore domani 14 dicembre. Prevede una stretta sull'uso degli smartphone al volante. Il nuovo testo introduce importanti modifiche che mirano a rendere la circolazione più sicura e a disciplinare aspetti critici come l’abuso di alcol e droghe e le regole per monopattini e neopatentati. Ma non solo previsti anche gli aumenti per le multe per chi ruba il posto ai disabili, mentre restano bloccati fino al 2026, gli aumenti delle multe per le infrazio.

La stretta sull'uso degli smartphone alla guida

La distrazione alla guida dovuta all'uso del cellulare è tra le principali cause di incidenti stradali. Il nuovo Codice prevede sanzioni più severe per chi viene sorpreso ad utilizzare lo smartphone senza dispositivi vivavoce. Le multe variano da 250 a 1.000 euro per i trasgressori, ma in caso di recidiva si può arrivare fino a 1.400 euro. Per chi provoca un incidente perché stava utilizzando il cellulare, sono previsti la sospensione della patente per 15 giorni (se si dispone di meno di 10 punti) e un raddoppio della durata in caso di violazioni gravi.

Per chi guida sotto l’effetto di stupefacenti

Con il nuovo Codice, basta la positività al primo test antidroga per far scattare la sospensione immediata della patente, eliminando la necessità di ulteriori esami in strutture sanitarie. La patente potrà essere revocata con il divieto di riottenerla per tre anni.

Per chi guida in stato di ebbrezza

Previstra una linea dura anche contro la guida in stato di ebbrezza. Le sanzioni variano in base al tasso alcolemico:

da 0,5-0,8 g/l: la multa varia tra 573 e 2.170 euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

da 0,8-1,5 g/l: configurazione come reato, multa tra 800 e 3.200 euro, detenzione fino a 6 mesi e sospensione della patente da 6 mesi a un anno.

Oltre 1,5 g/l: detenzione fino a un anno, multa tra 1.500 e 6.000 euro e sospensione della patente da 1 a 2 anni.

Chi supera un tasso alcolemico di 0,8 g/l sarà obbligato a guidare veicoli dotati di sistema alcolock, che impedisce l'accensione se si è sotto l’effetto di alcol.