Lauro, nascondeva un ricettario rubato: denunciato 40enne per falso ideologico Con il ricettario dell'Asl di Napoli si potevano prescrivere farmaci oncologici dal costo elevato

di Paola Iandolo

Nascondeva in casa un ricettario per la prescrizione di farmaci oncologici. Nei guai è finito un uomo di 40 anni di Lauro. Nell’ambito di un'attività di polizia giudiziaria, finalizzata al contrasto di soggetti dediti ai traffici illeciti, nel corso di una perquisizione domiciliare ad un 40enne di Lauro, è stato rinvenuto dalla polizia un ricettario medico appartenente al distretto sanitario di Napoli. Da un approfondimento investigativo è emerso che il ricettario in questione, un blocchetto contenente 100 fogli con il quale era possibile prescrivere anche farmaci oncologici dal costo elevato, e di cui alcuni fogli risultavano già utilizzati, era stato denunciato come oggetto di furto da parte di personale medico di Napoli. È stato accertato inoltre che su alcuni fogli del ricettario, erano stati apposti dei timbri falsi appartenenti a diverso distretto sanitario. L’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica di Avellino per ricettazione e falso ideologico.