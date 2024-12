Montoro, pensionato investito: giovedì l'autopsia sulla salma del 63enne Gli accertamenti irripetibili saranno svolti presso l'obitorio dell'ospedale Gaetano Fucito

di Paola Iandolo

L’autopsia sul corpo del pensionato Nicola Penna, il 63enne di Montoro ucciso mercoledì mattina, in località Piano verrà eseguita il 19 dicembre presso l’obitorio dell’ospedale Gaetano Fucito di Mercato San Severino. L’esame autoptico dovrà chiarire anche se il 63enne, Nicola Penna, è morto sul colpo. Gli inquirenti dovranno accertare se il pensionato si sarebbe potuto salvare qualora fosse stato soccorso tempestivamente dal 36enne alla guida del Ducato rosso. Dunque tutto ruota sul mancato soccorso da parte del 36enne S.D., finito ai domiciliari per omicidio stradale.

Nel corso dell'interrogatorio per l'udienza di convalida celebrata ieri davanti al giudice Giulio Argenio il 36enne fermato ha detto di "Non mi sono reso conto di nulla, sono sotto choc e chiedo scusa ai familiari". Affiancato dal suo legale, Alessandra Chiacchiero del foro di Salerno, ha fornito la sua versione dei fatti dicendosi "profondamente addolorato per quanto accaduto al pensionato". Per il 36enne il gip ha confermato la misura degli arresti domiciliari, ma non ha convalidato il fermo.