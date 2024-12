Ariano, palazzina avvolta da una nube di fumo: paura nel rione Cappelluzzo Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Ecco che cosa è successo

Una nube di fumo nero altissima ha avvolto una palazzina fino a far temere davvero il peggio. Paura, urla e attimi di concitazione nel rione Cappelluzzo ad Ariano Irpino.

"Non riuscivamo a capire da dove proveniva il fumo e le fiamme basse - ci dice una donna - è stato un fuggi fuggi generale dal palazzo e in pochi minuti ci siamo ritrovati tutti in strada come se fosse successo un terremoto".

Dopo qualche minuto si è scoperto che l'incendio stava interessando un box adibito a cucina e deposito, con ogni probabilità a causa di un corto circuito, sembrerebbe dovuto al cattivo funzionamento di un apparecchio deumidificatore. Ma lo stanno stabilendo i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda che con il loro tempestivo intervento hanno scongiurato il peggio. Al momento dell'incendio non vi era nessuno all'interno. Le fiamme hanno distrutto tutto.

Sul posto la polizia e un'ambulanza a scopo precauzionale. I caschi rossi hanno allontanato dallo stabile una bombola di gas ed effettuato le verifiche necessarie all'interno del condominio invaso dalla coltre di fumo.

Nessun danno al vicino negozio di biciclette. Il proprietario è stato tra i primi ad attivarsi e a dare l'allarme insieme a due vigili del fuoco del luogo fuori dal servizio. "In un primo momento pensavo ad un corto circuito nel retro del mio locale, poi ci siamo resi conto di tutto." Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma lo spavento è stato enorme.