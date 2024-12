Tentato omicidio di Rotondi, perché è stata scarcerata la 29enne di Cervinara Accolte e tesi dell'avvocato Fucci dal tribunale di Avellino

Il Tribunale di Avellino in composizione collegiale, Presidente Roberto Melone, accogliendo le tesi dell’ avvocato Vittorio Fucci, ha scarcerato Concetta Esposito, 29 anni di Cervinara, che era imputata di tentato omicidio in concorso con Giuseppe Luciano, difeso dall’ avvocato Teresa Meccariello. Gli imputati furono arrestati nella notte tra il 2-3 giugno l’ Esposito e il Luciano si recavano presso casa di alcune persone di Rotondi e una volta lì i due avrebbero accoltellato 2 dei presenti a seguito di un diverbio sorto per motivi economici.

Mario Esposito fu colpito all’ addome e Francesco Leonetti fu colpito al petto da colpi quasi letali all’ altezza del cuore, versando in condizioni gravi per diversi giorni. Secondo i medici il colpo un centimetro più in là avrebbe causato la morte del Leonetti. Gli imputati dopo aver fatto perdere le loro tracce si costituirono ai carabinieri di Cervinara, in particolare Concetta Esposito consegnava anche il coltello insanguinato, dichiarando di essere stata lei ad accoltellare le 2 persone offese, mentre il Giuspepe Luciano sarebbe stato estraneo alla vicenda.

Inoltre alla Esposito veniva contestato di essersi posta davanti alla porta di uscita della casa delle persone offese con un bastone al fine di impedire alle vittime di poter fuggire. Attualmente il Luciano è detenuto presso il carcere di Belizzi Irpino, mentre l’ Esposito si trovava sottoposta agli arresti domiciliari. Oggi il Tribunale, accogliendo le tesi dell’ avvocato Vittorio Fucci ha scarcerato Concetta Esposito, applicandogli in via residuale l’ obbligo di dimora.