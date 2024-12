Montoro, omicidio stradale: stamane verrà conferito l'incarico al perito Il pubblico ministero Venezia conferirà l'incarico al consulente Antonio Ciarlengo

di Paola Iandolo

Stamattina verrà conferito l'incarico dalla procura di Avellino al perito, per effettuare gli accertamenti sul mezzo condotto da D.S. ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale. Il pubblico ministero Teresa Venezia nominerà il consulente della procura, Antonio Ciarlengo, che dovrà accertare la dinamica del sinistro mortale avvenuto a Piano di Montoro il 12 dicembre scorso. Anche i familiari di Nicola Penna il sessantatreenne pensionato- originario di Solofra ma residente a Montoro - hanno nominato un consulente di parte, l'ingegnere Alessandro Lima, che presenzierà agli accertamenti irripetibili che verranno effettuati nei prossimi giorni sul furgone, un ducato rosso, che ha investito l'uomo mentre percorreva a piedi via Sandro Pertini.

Previsti altri accertamenti

Gli accertamenti poi verranno effettuati anche sul cellulare di D.S. per accertare la sua condotta alla guida. Il giovane conducente del furgone durante la convalida del fermo ha sostenuto di "non essersi reso conto di aver investito il pedone". Gli inquirenti ora vogliono comprendere se Penna è morto o meno sul colpo.









ccedi