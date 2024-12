A Sorbo Serpico il ricordo del maresciallo Melillo a 20 anni dalla sua scomparsa il 21 dicembre alle 11.30, nella Chiesa Madre di Sorbo Serpico, sarà celebrata una messa

A vent’anni dalla scomparsa di Costantino Mario Melillo, il 21 dicembre 2024 alle 11.30, nella Chiesa Madre di Sorbo Serpico, sarà celebrata una messa in sua memoria, dal Vescovo di Ariano Irpino, Monsignor Sergio Melillo.

Ufficiale della Guardia di Finanzia e, nei suoi ultimi anni, Sindaco di Sorbo Serpico, Costantino Mario Melillo ha dedicato, con smisurata passione, la sua vita e la sua carriera al contrasto al crimine organizzato e al servizio dello Stato e dei cittadini, rappresentando un esempio di impegno per la giustizia e passione per la sua terra.

Arruolato nella Guardia di Finanza nel 1965 prima di giungere in Campania presta servizio in Sicilia, Sardegna e Piemonte. Nel corso della carriera, per i risultati di servizio conseguiti riceve numerosi Encomi sino per Decreti del Presidente della Repubblica ad una promozione straordinaria per Meriti Eccezionali e alla ricezione della onorificenza di Commendatore

All’indomani dell’terremoto dell’80, trasferito ad Avellino partecipa a inchieste dalle richieste indebite di contributi erariali erogati con la legge 219/81, al fallimento dell’Isochimica alle frodi nel settore farmaceutico

Alla fine degli anni 80 viene nominato alla direzione della sezione di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza presso la Procura della Repubblica di Avellino dove attraverso le sue indagini vengono scoperte decine di casi di corruzione negli enti pubblici, dalla società di gestione delle acque Alto Calore, all’Istituto Autonomo Case Popolari, per la ricostruzione di strade ed ospedali sino alla fornitura di gasolio per la società locale del trasporto pubblico. Le sue ricostruzioni portarono spesso alla confessione degli imputati ed in alcuni casi alla restituzione del denaro percepito illecitamente, divenne così il protagonista ed il simbolo di quella che fu denominata “la tangentopoli irpina” e della Guardia di Finanza in provincia di Avellino.

Per la scoperta di una bancarotta fraudolenta ricevette finanche il compiacimento del Finalcial Investigation Unit di Londra, poiché, grazie al brillante lavoro svolto e alla loro cooperazione era seguita la prima condanna nel Regno Unito per il reato di riciclaggio da quando vigeva la nuova legislazione in materia.

Al comando della Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi ha coordinato indagini che portarono alla scoperta di indebite percezioni di finanziamenti che coinvolsero aziende come la TAEMA, di tremila tonnellate di materiale altamente tossico sepolto sotto il piazzale dell’azienda Iato. In quegli anni e in quei luoghi dell’entroterra vennero a galla anche numerosi reati di usura, e si acuì il contrasto al contrabbando con il sequestro di tonnellate di sigarette sulla Napoli Bari.

Ritornato da Ufficiale al Nucleo regionale di Napoli ha continuato a coordinare complesse operazioni riguardanti frodi nel settore delle accise.

Nelle sue inchieste lo caratterizzava il grande rispetto per la dignità umana e la volontà di “educare” alla giustizia, tanto da essere stato il primo, in provincia di Avellino, ad affrontare nelle scuole i temi dell’antimafia all’indomani delle stragi di Capaci e via D’Amelio. Mai persecutore, ma incorruttibile servitore dello Stato al punto da soffrire nel portare a galla concussioni e corruzioni che dimostravano il marcio di una terra che tanto amava.

Proprio l’amore per la sua terra lo aveva portato a candidarsi a sindaco del suo paese d’origine, Sorbo Serpico, dove, eletto, si è dedicato allo sviluppo, alla promozione e alla valorizzazione delle risorse del territorio e al recupero della tradizione. Ha promosso progetti per la realizzazione del Centro Servizi, l’attuale SorboLAb, per la realizzazione del parco archeologico e museo di Castel Serpico, per il recupero dei sentieri. Alla sua amministrazione si deve la dichiarazione di Sorbo Serpico Città della Pace.

Si è spento il 25 dicembre del 2004.