Ariano, vento forte e primi danni: ecco rione Martiri La protezione civile invita i sindaci della Campania a monitorare i territori

Brevi interruzioni di energia elettrica, rami caduti e nel rione Martiri un paletto munito di tabelle di indicazioni stradali sradicato e finito fortunatamente solo di striscio contro un'auto di una nota concessionaria del luogo. E' successo accanto alla filiale delle poste. La speranza è che vengano ora subito ricollocate nello stesso punte e non accantonate insieme ad altre in un deposito comunale in "eterno riposo".

La protezione civile lo aveva annunciato, emanando nella giornata di ieri un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica da temporali di livello giallo e un contestuale avviso per venti forti e mare agitato.

Dalle 6 di oggi, fino alle 6 di domani, sabato 21 dicembre. L'allerta meteo per venti forti con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate riguarda tutta la Campania.

La protezione civile, raccomanda i sindaci di tutta la Campania di monitorare il verde pubblico e la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso e di attivare i centri operativi comunali al fine di predisporre tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile per mitigare i rischi connessi alla perturbazione in arrivo.