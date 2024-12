Ariano: torna in possesso di una ferrari testarossa dopo un'incredibile odissea La fiammante auto venduta nel 1992 per 400 milioni di lire a un cliente rivelatosi cattivo pagatore

E' un Natale che ricorderà per tutta la vita, l'imprenditore arianese Alberto Scaperrotta. Dopo ben 32 anni tornerà in possesso della sua ferrari testa rossa. La fiammante auto era stata venduta nel 1992 per 400 milioni di lire a un cliente, rivelatosi poi un cattivo pagatore.

Ci sono voluti anni di udienze nelle aule dei tribunali, prima di Ariano Irpino e poi di Benevento, per ottenere alla fine il dissequestro dell'auto che all'epoca dei fatti venne affidata dalla magistratura a un custode giudiziario.

Domani pomeriggio il poliedrico presidente dell'associazione guida la tua vita, brinderà a quello che considera un evento storico, nel popoloso rione Cardito, con tanto di animazione per bambini, babbo Natale ed elfi oltre ad una esibizione di educazione stradale.