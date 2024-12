Il ministro Piantedosi a sorpresa arriva in Prefettura per lo scambio di auguri Una serata organizzata dal prefetto Rossana Riflesso

Da Caivano ad Avellino, nella sua terra. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, dopo il comitato che ha presieduto nel comune napoletano, ha fatto tappa in Prefettura per lo scambio di auguri con i sindaci irpini e i vertici delle istituzioni locali e della chiesa. Una visita molto privata per un incontro pre natalizio organizzato dal prefetto Rossana Riflesso. Una sorpresa, però per gli altri ospiti che solo all'ultimo momento hanno saputo della visita del capo del viminale. Alla serata ha partecipato l’abata di Montevergine, Riccardo Luca Guariglia e il presidente della provincia, Rino Buonopane. L'incontro ha rappresentato l'occasione per discutere a margine delle questioni relative all'emergenza idrica.