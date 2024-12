Montoro, manutenzione all'impianto di sollevamento: ridotta l'erogazione idrica L'erogazione di acqua potrebbe subire delle disfunzioni nell'arco della giornata

di Paola Iandolo

A causa dei lavori di manutenzione all’impianto di sollevamento in agro di Aterrana del Comune di Montoro, l’erogazione idrica ai serbatoi dei suddetti Comuni è ridotta, pertanto potrebbero verificarsi disfunzioni all’approvvigionamento idrico nella giornata odierna, soprattutto nelle zone alte dei Comuni in elencati.

L’ultimazione dei lavori è prevista in tarda serata. Al fine di garantire un corretto approvvigionamento idrico nella giornata di domani, potrebbe essere necessario provvedere alla chiusura dell’erogazione idrica dalle ore 22.00 di questa sera, 27 dicembre fino alle 6.00 di domani, 28 dicembre, orario di inizio della riapertura graduale dell’erogazione.