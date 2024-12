Frana in via Fontananuova ad Ariano: ecco cosa è successo oggi Il punto della situazione dopo una giornata particolarmente movimentata

E' stata una giornata intensa e particolarmente convulsa in via Fontananuova ad Ariano Irpino, interessata da un movimento franoso a partire da lunedì notte e culminato stamane con il ribaltamento di due mura in prossimità di una proprietà privata in cui risiedono decine di famiglie, alcune delle quali particolarmente esposte, soprattutto per le proprie auto trasferite sulla strada principale per motivi di sicurezza.

A far temere il peggio nel pomeriggio un terzo muro soprastante pericolante che ha mostrato forti segni di cedimenti.

In accordo con il docente dell'Università Federico II di Napoli Augusto Penna, geotecnico messo a disposizione dall’alto calore per una consulenza, presente sul posto insieme al dirigente dell'area tecnica del comune di Ariano Irpino Angelo Morella, il quale sin dalla notte di lunedì ha preso a cuore la vicenda pur non essendo di competenza del comune, si è deciso di rimuovere il terreno posteriore al muro sospeso in modo da evitare la spinta su di esso.

L'impresa Termosud impianti che ha effettuato sin da subito un intervento celere e con grande competenza con tutti gli uomini e mezzi a disposizione per conto dell'alto calore, ha tentato di far ribaltare o verso l’esterno o l’interno con il braccio dell’escavatore il muro pericolante che ha mostrato però resistenza alle sollecitazioni.

L'intervento proseguirà con una pinza meccanica giovedì prossimo per essere sbriciolato. Si presume che abbia una scarpa di fondazione posteriore, che al momento garantisce una condizione di stabilità evitando cedimenti e rischi imminenti. Intervento di demolizione definitiva quindi rimandato al due gennaio. L'area intanto è stata messa in sicurezza, interdetti i passaggi, posizionate barriere e recinzioni. Fornitura di acqua e gas regolare attraverso i sistemi di by pass realizzati in tempi rapidissimi. C'è stato un grande lavoro in sinergia tra tutte le varie forze scese in campo per questa emergenza di non facile soluzione.

Da un pozzetto a monte intanto la fuoriuscita di acqua, incanalata in un pozzetto della telecom. Viene rivolto un invito chiaramente ai residenti e curiosi soprattutto a non avvicinarsi essendo comunque un'area in movimento. Per quanto riguarda le cause, questo è un capitolo a parte che dovrà essere affrontato nelle sedi opportune, ciò che preme a tutti ora è garantire l'immediata sicurezza e l'esecuzione dei lavori in tempi rapidi, attraverso una ricognizione generale di tutte le mura realizzate in questa zona probabilmente prive di qualsiasi manutenzione nel corso degli anni e appesantite da evidenti infiltrazioni.