Quattro persone bloccate in ascensore ad Ariano: liberate dai vigili del fuoco Ancora una mattinata movimentata in via Fontananuova

Si recano a visionare un appartamento e restano bloccati all'interno di un ascensore. E' la disavventura capitata stamane ad un agente immobiliare in compagnia di tre persone in via Fontananuova ad Ariano Irpino. Ai malcapitati non è rimasto altro che contattare il 115.

Immediato da Grottaminarda l'arrivo di un equipaggio dei vigili del fuoco con due mezzi. L'intervento di apertura porta è stato rapidissimo. Nessuna conseguenza per le persone all'interno ma solo un comprensibile spavento. La struttura è stata alla fine lasciata in consegna alla ditta incaricata della manutenzione. Per via Fontananuova ancora una mattinata movimentata.