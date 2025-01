Avellino, furto alla pasticceria Urciuolo di piazza Kennedy I malviventi sono riusciti a sottrarre circa duecento euro dalla cassa dell'attività commerciale

di Paola Iandolo

Continuano i furti negli appartamenti, ma anche nelle attività commerciali in Irpinia. A finire nel mirino dei ladri il bar-pasticceria Urciuolo, attività ricettiva ubicata in piazza Kennedy ad Avellino. Ignoti si sono introdotti all’interno del locale, riuscendo a sottrarre un bottino minimo, di circa 200 euro.

La ricostruzione

L’allarme è stato dato stamattina, quando il personale dipendente del locale - di buon'ora si ero recato ad aprire i battenti, ma ha scoperto l’accaduto. Immediatamente hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Da analizzare le immagini delle telecamere di videosorveglianza. In città non è la prima volta si verificano episodi del genere. Le scorse settimane sono stati presi di mira ben tre esercizi commerciali ubicati nei pressi di via Dante.