Atripalda, auto si ribalta nei pressi dell'ingresso del raccordo: caos traffico

Auto si ribalta ad Atripalda nei pressi dell'ingresso del raccordo Avellino-Salerno. Fortunatamente non si sono registrate gravi conseguenze per gli occupanti dell'auto, ma ci sono state difficoltà per il traffico veicolare nella zona.

E’ la seconda auto che si ribalta in soli due giorni lungo le strade irpine. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino. La vettura si è ribaltata forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia.

Gli occupanti sono stati medicati sul posto. Non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

La prima ricostruzione dell'incidente

Secondo una prima ricostruzione il fuoristrada è sbandato ed è finito nella cunetta mettendosi di lato. Le tre persone a bordo, un nonno, il figlio ed il nipote non hanno subito grosse conseguenze tanto da essere visitati sul posto dai sanitari del 118 intervenuti, senza far ricorso al ricovero ospedaliero. Per il recupero del veicolo si è reso necessario l'intervento dell'autogru dalla sede centrale di via Zigarelli, mentre una squadra dell'ANAS si è occupata del ripristino della viabilità.