Ariano, caso cinghiale: tre ore di attesa per l'intervento e l'animale se ne va Procedura nuovamente attivata stamane ma senza alcun risultato, istituzioni troppo lente

Tre ore di attesa dopo la segnalazione al servizio di emergenza della regione Campania, il numero verde per attivare il pronto soccorso degli animali vaganti e senza padrone 800178400, il quale a sua volta ha diramato la segnalazione all'Asl di Avellino. Tutto registrato da parte di chi ha effettuate le chiamate a partire dalle 09.01 e successivamente anche al 112.

Per le vie brevi contattate dal sindaco le istituzioni competenti ma nulla. Neppure oggi chi di competenza si è attivato per risolvere la questione cinghiale in villa comunale ad Ariano Irpino.

Non si è visto nessuno, tranne un volontario solerte del gruppo comunalle protezione civile che da solo ha tentato di monitorare la situazione fin quando ha potuto insieme ad un cittadino.

Sul posto è giunta solo una pattuglia della polizia municipale come già accaduto in precedenza. Un agente è intervenuto anche per evitare che l'animale potesse attaccare un anziano nel viale Pietro Paolo Parzanese, essendo particolarmente agitato poichè inseguito da un cane. Poco dopo le 11.30 il cinghiale dopo aver scavato aiuole e viali si è diretto lungo viale Tigli tra le auto in transito creando non pochi pericoli e successivamente lungo una stradina a ridosso del settore ospiti dello stadio Silvio Renzulli.

E anche oggi la storia finisce così, senza un risultato raggiunto. Una questione che non la si vuole prendere seriamente a cuore e risolvere definitivamente.