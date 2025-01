Allarme sicurezza ad Atripalda, il sindaco Spagnuolo: "Siamo preoccupati" Il primo cittadino: "Videosorveglianza e capacità investigativa per risalire ai colpevoli"

Rapina a un centro scommesse ad Atripalda, nel pieno centro del comune irpino e scatta l'allarme sicurezza. Il sindaco, Paolo Spagnuolo, sottolinea la preoccupazione dei cittadini, ma confida nell'utilizzo delle immagini di videosorveglianza rimarcando la fiducia massima nel lavoro delle forze dell'ordine. "Siamo abbastanza preoccupati. - ha affermato il primo cittadino - La nostra è una città molto tranquilla e quando si verificano determinati tipi di fatti delittuosi la cittadinanza teme per la propria sicurezza. Mi riferisco in particolar modo a furti in appartamento e purtroppo capitano. Talvolta sono accompagnati da atti gravissimi di violenza. Poi sicuramente la rapina è una fattispecie di reato non molto diffusa nella nostra città".

"Videosorveglianza può garantire tanto in città"

"Speriamo che anche attraverso il sistema di videosorveglianza e sicuramente la capacità investigativa delle forze dell'ordine si riesca a risalire ai colpevoli. Da parte mia c'è evidentemente una manifestazione dell'attenzione che i cittadini riversano su questo tipo di indagini perché vogliono tranquillità".