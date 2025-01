Paziente Rems volato giù dal ponte a San Nicola Baronia: è morto Aggravamento delle condizioni, volo d'urgenza inutile in eliambulanza da Ariano al Cardarelli

Trauma complesso, fratture multiple e lesioni interne. Non ce l'ha fatta il 57enne precipitato da un ponte stamane, dopo essere uscito dalla struttura Rems a San Nicola Baronia per una normale attività riabilitativa di gruppo con altri pazienti.

L'uomo in preda ad un raptus si è lanciato nel vuoto da un'altezza di circa otto metri dopo aver scavalcato la barriera. La tragedia, in una frazione di secondi, sotto gli occhi del personale sanitario e riabilitativo presente.

Era cosciente quando è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino, dove le sue condizioni purtroppo si sono aggravate sempre di più a causa delle lesioni riportate a tal punto da tentare in serata, una volta intubato, il trasferimento in eliambulanza, al Cardarelli di Napoli.

Un quadro clinico particolarmente critico, l'equipe del pronto soccorso arianese ha fatto tutto il possibile per strapparlo alla morte.

Una corsa contro il tempo per affidarlo poi ai colleghi della struttura partenopea dove purtrippo non è mai arrivato. L'uomo originario della provincia di Benevento è deceduto lungo il tragitto in elicottero. Sul posto nell'elisuperficie Maddalena, a garantire le operazioni di atterraggio e decollo i vigili del fuoco di Grottaminarda e la polizia.