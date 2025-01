Rubano un'altra Stelvio, intercettati e inseguiti dalla polizia: recuperata Malviventi fuggiti a piedi nelle campagne, lungo la statale 90 delle puglie

Rubano un'Alfa Romeo Stelvio a Grottaminarda, ma questa volta il colpo fallisce. I malviventi intercettati da una volante della polizia ad Ariano Irpino, sono stati inseguiti lungo la statale 90 delle puglie fino allo scalo di Savignano Irpino in direzione Foggia e qui costretti ad abbandonarla e fuggire a piedi nelle campagne circostanti.

La vettura era stata portata via in un batter d'occhi, poco prima nel rione delle case popolari del comune grottese, alle spalle di un centro diagnostica in via Cristoforo Colombo.

I residenti avevano udito rumori e movimenti strani, scendendo in strada e rischiando di essere travolti dalla furia dei malviventi. Ma l'allarme è stato immediato.

Grazie ad un piano sinergico delle forze dell'ordine, è stata blindata in pochi secondi sia l'A16 Napoli-Canosa che la statale 90 delle puglie. Ed è su questa tratta maggiormente preferita dalla criminalità foggiana che non si è fatta trovare impreparata una volante della polizia del commissariato arianese.

Gli agenti erano nel punto giusto al momento giusto. Più veloci di un fulmine, non l'hanno mai persa di vista durante il loro inseguimento. In corso le ricerche per acciuffare i malviventi nella boscaglia e lungo i binari della linea Roma-Bari-Lecce nella Valle del Cervaro. Uno sarebbe stato fermato. L'operazione mentre stiamo scrivendo è in corso. Sul posto un nutrito dispiegamento di uomini e mezzi.