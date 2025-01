Monteforte, uomo armato di fucile uccide un cane: indagini in corso I proprietari del cane ucciso con un colpo solo hanno presentato denuncia

di Paola Iandolo

Nathan è stato ucciso con un colpo di fucile. L'episodio si è verificato il 28 dicembre, quando la proprietaria di Nathan, insieme al marito, è uscita per una passeggiata nel boschetto di Monteforte Irpino. Prima di togliere il guinzaglio i proprietari hanno messo a Nathan la museruola, per evitare che potesse mangiare qualcosa lungo il percorso. Mentre erano a pochi passi dal loro cane, moglie e marito, hanno sentito un latrato. Poi il colpo d'arma da fuoco. I due subito hanno raggiunto il cane, lo hanno visto prima barcollare e poi accasciarsi. I due hanno anche notato un uomo che scappava con un fucile in mano.

Una scena surreale, da brividi, a pochi passi dal centro abitato. I proprietari del cane hanno subito portato Nathan dal veterinario, ma non hanno potuto che constatare il decesso. I proprietari di Nathan hanno subito sporto denuncia. Le indagini sono in corso, per tentare di dare un volto all'uomo armato.