Basse temperature e incedi canne fumarie: raccomandazioni dei vigili del fuoco Numerosi gli interventi effettuati in Irpinia

I vigili del fuoco di Avellino negli ultimi tempi sono stati impegnati, complice anche le basse temperature, in molteplici incendi che hanno riguardato le canne fumarie dei camini.

Non ultimo, un intervento svolto dalla squadra del distaccamento di Lioni, dove una canna fumaria in fiamme ha creato danni ad una stanza da letto che attraversava. Si è reso necessario inibire l'utilizzo della stessa a scopo precauzionale per salvaguardare la salute della famiglia residente.

I vigili del fuoco raccomandano di effettuare sempre la pulizia delle canne fumarie dei camini e di utilizzare legna secca al fine di evitare la formazione di catrame e fuliggine che spesso determinano gli incendi dei camini.