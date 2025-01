Il vento forte e gelido del Formicoso spinge la neve sulla carreggiata/VIDEO Protezione Civile in campo a Bisaccia e nei comuni limitrofi

Il vento forte e gelido sul Formicoso spinge la neve sulla carreggiata fino a renderla in qual punto invisibile e ad altissimo rischio soprattutto per chi non conosce bene la zona e non è munito di pneumatiCI adeguati.

Nelle immagini girate stamane poco dopo le nove e allegate a questo nostro resoconto ecco come si presentAva la situazione.

I mezzi spazzaneve e spargisale con il loro intervento hanno evitato la chiusura totale del tratto. Circolazione ostacolata anche dalla nebbia che qui regna sovrana.

A monitorare continuamente la situazione sin da ieri i volontari del gruppo comunale protezione civile con in prima linea il presidente Giovanni Maggino. Un presidio importante nella terra dell'osso a tutela delle popolazioni soprattutto in situazioni di emergenza come queste dove il ruolo della protezione civile, nata proprio in alta irpinia durante il disastroso sisma del 23 novembre 1980 è fondamentale. Non si contano da ieri gli interventi di soccorso a persone rimaste in difficoltà lungo le strade o impossibilitate a raggiungere zone del paese più critiche. Stamane gli stesi volontari hanno provveduto ad accompagnare un dializzato in ospedale a Sant'Angelo dei Lombardi.

Resta difficile la situazione nelle contrade Pedurza nel territorio di Andretta e a Petrara, zona a ridosso del Formicoso. Intanto continua a nevicare seppur con debole intensità in queste ore. Si raccomanda di prudenza e di munirsi di pneumatici adeguati o catene.