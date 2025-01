Emergenza idrica, guasto elettrico a Cassano Irpino: sospeso il servizio A comunicare le problematiche l'Alto Calore Servizi

di Paola Iandolo

Un guasto elettrico ha causato il fermo di parte dell’impianto di sollevamento situato a Cassano Irpino, con conseguenti problematiche nell’erogazione dell’acqua nei comuni serviti. A causa di questo inconveniente, l’erogazione idrica risulta ridotta e potrebbero verificarsi disfunzioni nell’approvvigionamento durante la giornata odierna. La durata del disservizio dipenderà dall’individuazione della causa del fermo e dalla tempestiva risoluzione del problema.

Inoltre, per garantire un corretto approvvigionamento idrico nella giornata di domani, sarà necessario sospendere l’erogazione dell’acqua dalle ore 22:00 di oggi fino alle ore 06:00 del 14 gennaio 2025. Durante questo periodo, l’impianto sarà in fase di manutenzione per consentire la riapertura graduale della fornitura.

Ecco i Comuni interessati:

1. ARIANO IRPINO

2. ARIANO IRPINO [Casa Circondariale)

3. ARIANO IRPINO (Ospedale)

4. CASSANO IRPINO

5. LIONI

6. TORELLA LOMBARDI

7. VILLAMAINA

8. GESUALDO

9. GROTTAMINARDA

10. STURNO

11. TORRIONI

12. CHIANCHE

13. PETRURO IRPINO

14. SANTA PAOLINA

15. TORRE LE NOCELLE

16. SANT’ANGELO A CUPOLO

17. SAN LEUCIO DEL SANNIO

18. APOLLOSA

19. ARPAISE

20. CEPPALONI

21. MONTEFUSCO

22. SAN GIORGIO DEL SANNIO

23. CALVI

24. SAN NAZZARO

25. SAN MARTINO SANNITA

26. SAN NICOLA MANFREDI

27. MONTEMARANO

28. CASTELVETERE SUL CALORE

29. MELITO IRPINO

30. MONTECALVO IRPINO

31. SAVIGNANO IRPINO

32. GRECI

33. VILLANOVA DEL BATTISTA

34. FONTANAROSA

35. FLUMERI

36. FLUMERI (A.S.I.)

37. MIRABELLA ECLANO

38. FRIGENTO (RURALE)

39. PIETRASTORNINA (Ciardeli)

40. ROCCABASCERANA

41. SANT’ANGELO ALL’ESCA

42. PAROLISE

43. SAN POTITO ULTRA

44. SORBO SERPICO

45. SALZA IRPINA

46. CANDIDA

47. MONTEFALCIONE

48. MONTEMILETTO

49. BONITO

50. APICE

51. PADULI

52. SANT’ARCANGELO TRIMONTE

53. TAURASI

54. CASTELFRANCI

55. PATERNOPOLI

56.LUOGOSANO

57.CAMPOLATTARO

58.PIETRELCINA

59.PESCO SANNITA

60. PAGO VEANO

61. CASALDUNI

62. CASALDUNI (STIR)

63. FRAGNETO MONFORTE

64. PONTELANDOLFO

65. REINO