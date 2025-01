Andretta, black out per caduta alberi: ripristinata l'energia elettrica Il sindaco ha seguito personalmente la vicenda rimanendo costantemente in contatto con l'Enel

di Paola Iandolo

Riparati i due guasti entrambi causati dalla caduta alberi ad Andretta, colpita dalle copiose nevicate di ieri ed oggi. Il personale dell'Enel ha riparato il guasto in Contrada Arenara e il secondo in località Mattinella- Montefelice (Zona Monti). Questo guasto, era molto più serio anche per le condizioni impervie e proibitive della zona, ma le squadre dell'Enel sono riuscite a raggiungere la zona per riportare tutto alla normalità.

Il sindaco Miche Miele ha chiesto la collaborazione di tutti in questa situazione difficile. "Chiedo a tutti tanta pazienza perchè nel corso della giornata tutto dovrebbe risolversi.

Il sottoscritto e tutta la macchina organizzativa dell'emergenza neve è in stretto contatto minuto per minuto con l'Enel per capire l'evolversi della situazione.

Per qualsiasi emergenza per caricare un cellulare, per qualche torcia elettrica o per qualsiasi altra cosa che riusciamo a fornire vi chiedo di contattaremi al numero 349/6390488, il vicesindaco Michele Tedesco 328/7421083 e il Consigliere comunale Antonio Acocella 347/7971994". Ma la situazione nel tardo pomeriggio è rientrata.