Furti ad Ariano: colluttazione in casa, una persona finisce in ospedale Due colpi messi a segno a Cardito in abitazioni già visitate dai ladri nei mesi scorsi

Giocano al "ripasso" sfidando anche il maltempo che sta imperversando in queste ore. Al ripasso perchè hanno colpito due stesse villette già prese di mira nei mesi scorsi, una addirittura non per l'ennesima volta. E proprio in quest'ultima a Cardito, sarebbe avvenuta anche una colluttazione, a tal punto che il proprietario attualmente è finito al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi dove è stato poi fortunatamente dimesso. Avrebbero portato via anche una pistola d'ordinanza ma questo particolare è ancora da confermare.

Il secondo furto sempre a Cardito alle spalle del Carcere Campanello. Il bottino per entrambi è in via di quantificazione ma sembrerebbe piuttosto consistente oltre ai danni subiti. Indagini sono in corso da parte di polizia e carabinieri.