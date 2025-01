Cade un albero e trancia i fili dell'illuminazione: poco prima vi erano bambini E' successo in Irpinia a Trevico dove la neve è caduta abbontantemente

Cade un albero e trancia i fili della pubblica illuminazione. E' successo a Trevico, in Irpinia, nel comune più alto della Campania, in prossimità della villa comunale in via Nicola Petrilli dove la coltre bianca ha raggiunto circa 40 centimetri in paese.

Un incidente che ha rischiato di finire in tragedia come avvenuto purtroppo nelle ultime ore in Toscana, se si pensa che pochi minuti prima del crollo i giardini pubblici erano frequentati da diversi bambini, intenti a giocare con la neve.

Fortunatamente quando l'abero è caduto si erano già allontanati. Sul posto i consiglieri comunali Daniele Palermo e Giovanni Garofalo che hanno presidiato la zona, lungo la strada provinciale 79 fino all'arrivo dei vigili del fuoco di Grottaminarda.

La caduta di alberi a causa del peso della neve rappresenta un serio pericolo in queste ore. Viene rivolto un invito a tutti a prestare massima attenzione. Il sindaco di Trevico Nicolino Rosso, subito informato dell'accaduto si è congratulato con i vigili del fuoco per la tempestività dell'intervento.