Mercogliano, omicidio Bembo: domani prevista la sentenza Potrebbe arrivare domani pomeriggio il verdetto del tribunale di Avellino per i tre imputati

di Paola Iandolo

Omicidio Roberto Bembo, domani è prevista la sentenza del tribunale di Avellino. In prima battuta dovrà discutere l'avvocato Gaetano Aufiero, difensore dei tre imputati insieme all'avvocato Stefano Vozzella, poi i giudici dovrebbero ritirarsi in camera di consiglio.

Le richieste di condanne

Lo scorso 11 dicembre il pm Vincenzo Toscano, dopo oltre tre ore di requisitoria, ha formulato le richieste di condanne per Niko Iannuzzi, per Luca Maria Sciarrillo e Daniele Sciarrillo (imputato a piede libero). Il pubblico ministero in una Corte d'Assise strapiena, davanti al collegio composto dal presidente Gian Piero Scarlato, a latere Pierpaolo Calabrese e sei giudici popolari ha chiesto 25 anni di reclusione per Niko Iannuzzi, 21 anni e mesi 9 di reclusione per Luca Maria Sciarrillo, e 8 anni di reclusione e l'esclusione dell'aggravante dei futili motivi per Daniele Sciarrillo.



Alcuni passaggi della requisitoria del pm

“Roberto ha lottato come un leone ma sempre disarmato, si tratta di vicende nate e sepolte in settanta secondi. Secondo la relazione dei consulenti – ha spiegato Toscano nel corso della sua requisitoria – Bembo è stato attinto da almeno sei colpi con arma bianca a cui collo, torace anteriormente e torace posteriore e avambraccio. I colpi testimoniano una scena dinamica compatibile con la scena dei video ripreso alle 7.05. Ferita più grave alla carotide e un’altra ferita penetrante all’emitorace. Ci sono state ricostruzioni controverse. Luigi Pescatore riferisce che i ragazzi che erano in macchina con lui nel momento in cui vi e’ un primo alterco non erano presenti. Riferisce delle minacce ricevute evocative e determinanti “ti sparo”, “ti accoltello”, “ti ammazzo”. E’ lui il primo a far riferimento al coltello. Fino poi alla presenza effettiva del coltello aggiungendo all’improvviso ho visto Roberto uscire dall’altra parte della strada barcollando”.