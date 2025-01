Trattore in vendita on line a prezzo conveniente: ma è una truffa Due denunce. Truffata una anziana di Pietrastornina

I Carabinieri della Stazione di Pietrastornina hanno denunciato alla competente Autorità giudiziaria una 35enne di Locri (RC) e un 26enne di Vercelli per “truffa in concorso”.

Nella circostanza, un’anziana del posto, dovendo acquistare un trattore, è stata attratta da un’offerta pubblicata sul sito “annunci.it”.

I truffatori in concorso tra loro, la donna intestatario di un conto corrente postale e l’uomo intestatario dell’utenza mobile utilizzata per perpetrare la “truffa”, si sono fatti accreditare la somma di 1650 euro come acconto e ricevuta la somma pattuita, si sono resi irreperibili.

Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare i presunti truffatori che, alla luce delle evidenze emerse, sono stati deferiti in stato di libertà.