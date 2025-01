San Nicola Baronia, ancora un episodio violento alla Rems: infermieri aggrediti Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino

di Paola Iandolo

Due infermieri sarebbero stati aggrediti nella notte alla Rems di San Nicola Baronia. A pochi giorni di distanza da un altro grave episodio, si registra un episodio di aggressione ai danni del personale. La vicenda avvenuta nella notte sarebbe già al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino. A quanto pare i due infermieri avrebbero cercato di evitare che un internato si allontanasse dalla struttura.

Entrambi sono finiti in Ospedale. Purtroppo si tratta dell’ennesima aggressione. Da tempo le condizioni del personale vengono denunciate dalla Fials. Il segretario provinciale Giovanni Russo ha anche dato mandato all’avvocato Augusto Guerriero di tutelare proprio gli operatori, alla luce di questi episodi di cui sono vittime. Gli accertamenti in corso sono finalizzati a far luce sull'episodio verificatosi la notte scorsa.