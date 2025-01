Avellino, raid nei distributori di carburante: doppio colpo nella notte Doppio colpo mesos a segno tra Manocalzati e Chiusano San Domenico

Due distributori di carburante sono stati presi di mira nella notte nei comuni di Chiusano San Domenico e Manocalzati. Sono stati sradicati e portati via gli accettatori automatici di banconote, per l'erogazione del carburante e indagano i carabinieri. I furti, condotti con modalità simili, sarebbero opera di una banda che ha utilizzato un furgone rubato, per mettere a segno i colpi.

Colpiti distributori Q8 e un altro impianto

I ladri hanno scelto il distributore Q8 di Chiusano e un altro rifornitore a Manocalzati, già oggetto di un furto la scorsa estate. Secondo le prime informazioni, i malviventi hanno rimosso gli accettatori automatici di denaro, portando via il contenuto. Il valore del bottino e dei danni materiali è in via di quantificazione. Sul caso stanno indagando i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino.