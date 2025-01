Lauro, forti raffiche di vento: danni ad una copertura di una palazzina Le forti raffiche hanno divelto un lampione finito sul marciapiede

di Paola Iandolo

Forti raffiche di vento sul Vallo Lauro e nel Mandamento Baianese. A Lauro questa mattina, è crollato un lampione della pubblica illuminazione. Il lampione si è schiantoto a sul marciapiede. Fortunatamente, in quel momento non vi era nessun pedone e dunque nessuno è rimasto coinvolto. Il Comune ha tempestivamente provveduto alla rimozione del palo. Sempre a Lauro, nel corso della notte, è volata via parte della copertura di una palazzina. È stato necessario il temporaneo sgombero di uno degli appartamenti per consentire le opere di messa in sicurezza. Anche in questo caso nessuna conseguenza per le persone. Diverse le segnalazioni ai vigili del fuocoche in queste ore sono alle prese con i disagi causati dalle violenti folate di vento.