Cervinara, irpino trovato morto a Sant'Antimo: indagini in corso Tra le ipotesi del rogo il cattivo funzionamento di una stufa che avrebbe provocato la sua morte

di Paola Iandolo

Irpino ritrovato morto a Sant'Antimo. L'uomo è stato ritrovato senza vita in casa dopo che la stessa era stata interessata da un incendio. S. C., 61enne originario di Cervinara, è stato trovato privo di vita nella sua abitazione nel comune della città metropolitana di Napoli, dove si era trasferito dopo la separazione dalla moglie. La sua salma è stata trasportata presso la morgue di San Gricignano di Aversa. Nei prossimi giorni probabilmente dovrà essere effettuata l’autopsia per stabilire le cause della morte. S.C. viveva da solo e da alcuni giorni non rispondeva al telefono. Così, i suoi familiari hanno deciso di recarsi a Sant’Antimo per capire quello che stava succedendo. Hanno bussato alla porta, ma nessuno ha risposto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno forzato l’ingresso. Una volta all’interno, i caschi rossi hanno constatato che l’appartamento è stato devastato da un incendio. Mentre il 61enne era oramai privo di vita sul divano. La morte potrebbe risalire a qualche giorno fa. Spetterà alle forze fare chiarezza sulle modalità e le cause della morte. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti il cattivo funzionamento della stufa alla base dell’incendio nell’appartamento, che avrebbe fatto perdere i sensi al 61enne e impedirgli di chiedere aiuto o di mettersi in salvo.