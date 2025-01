Allarme criminalità, il Prefetto: "Più uomini in campo e più videosorveglianza" Il Prefetto Riflesso rassicura la popolazione che non sono episodi di criminalità organizzata

di Paola Iandolo

"Sono situazioni che si sono succedute in questi giorni, è evidente che hanno creato particolare tensione nelle comunità che sono state interessate. Tutte queste situazioni sono seguite e oggi ha partecipato al Comitato Ordine Pubblico anche il procuratore, Domenico Airoma il quale ha dato atto naturalmente delle indagini che sono in corso". A parlare il prefetto di Avellino, Rosanna Riflesso al termine del comitato ordine pubblico svoltosi stamane per innalzare il livello di attenzione dopo i due agguati avvenuti a Rione Mazzini e ad Atripalda.

Il prefetto ha annunciato anche misuere straordinarie. "Intanto il comitato svoltosi stamane ha predisposto dei rafforzamenti, con maggiore presenza delle forze dell'ordine su questi territori. Ma non solo. Abbiamo chiesto ai sindaci di implementare i sistemi di videosorveglianza. Naturalmente noi offriamo qualunque forma di collaborazione sotto questo profilo. A giorni firmeremo con i sindaci che saranno interessati i patti per la sicurezza. Chiediamo di intercettare tutti i finanziamenti possibili per implementare la videosorveglianza, chiediamo un rafforzamento dell'illuminazione in alcune zone particolarmente sensibili e su questo ovviamente ci deve essere un lavoro in sintonia con le forze dell'ordine. Al contempo chiediamo l'ampliamento del corpo di polizia locale o addirittura la costituzione del corpo laddove non c'è".

Possibile collegamento tra i due episodi

"Le indagini sono in corso. Non è da escludere, ma gli episodi avvenuti nei giorni scorsi non sono riconducibili ad una criminalità organizzata ad una criminalità di alto livello" ha proseguito il prefetto Riflesso. "La popolazione non deve essere preoccuparsi perché sono fenomeni che non avvengono più in Irpinia che altrove, anzi direi meno che altrove. Le dico pure che io mi sono procurata di recuperare alcuni dati per confrontare i reati commessi nel 2023 e quelli del 2024 ed è emerso come risultato che c'è un abbondante - 7%, quindi vuol dire che poi alla fine dei conti la situazione non è oggettivamente così preoccupante. La popolazione resti tranquilla".