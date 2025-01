Ariano: strana moria di gatti nel piano di zona, occhio anche ad altri animali La preoccupazione da parte di alcuni residenti

Strana e moria di gatti nel piano di zona ad Ariano Irpino. La segnalazione ci arriva da più persone. Più di un esemplare non ha fatto più ritorno a casa e altri sono stati rinvenuti purtroppo stecchiti a terra.

Il timore è che possano aver ingerito qualche sostanza velenosa, non si sa se accidentalmente e se lasciata appositamente da qualcuno a terra per eliminarli.

In molte zone non solo a Cardito, i gatti vengono spesso scacciati anche a malo modo, da proprietari di garage e davanti ai condomini e attività commerciali.

Senza voler creare alcun allarme, viene rivolto un appello anche ai possessori di cani ad avere maggiore prudenza e accortezza nel quartiere.

Al momento non è dato saperlo, ma potrebbero esserci ancora residui di sostanze dannose per gli animali, alla luce di quanto accaduto. Il caso verrà segnalato anche alla polizia municipale per una ricognizione generale.