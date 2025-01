Fattorello: "Caos organizzativo ed operativo nel carcere di Avellino" "Ogni iniziativa dell'amministrazione è risultata tardiva e non risolutiva ai problemi di sempre"

"Non è passato troppo tempo per avere le conferme di quanto dichiarato,in conferenza stampa, dal segretario Generale Osapp Leo Beneduci circa il caos organizzativo ed operativo, nell'istituto penitenziario di Avellino, in occasione della sua ultima visita.

Nella stessa giornata, si sono verificati gravi eventi critici. Con aggressioni al personale della polizia penitenziaria,con barricamenti in sezione da parte di detenuti che approfittando di una libertà di movimento non dovuta,arrivano al punto di strappare con violenza le chiavi di mano al personale ivi operante".

E' quanto scrive in una nota il consigliere nazionale Osapp Emilio Fattorello.

"È da rimarcare che anche nella giornata di ieri dal reparto isolamento i detenuti hanno cacciato via

dalla sezione il polziotto in servizio colpendolo con numerosi calci che hanno costretto il malcapitato a ricorrere al ricovero presso il Pronto Soccorso Ospedaliero ove gli venivano riconosciuti 7 gg. di prognosi.

Inutile ribadire ,ormai, che l'istituto Penitenziario di Avellino è fuori controllo e ove l'allarme acustico viene gestito dai detenuti.......

Ogni iniziativa dell'amministrazione è risultata tardiva e non risolutiva ai problemi che si trascinano da anni.

Ne si può sperare che una striminzita mobilità in entrata possa essere determinante. Non si possono più ignorare le 30/40 assenze dei poliziotti per patologie che vanno ad aggiungersi alle 30 unità a disposizione della C.M.O. di Bari. Assenze queste che neutralizzato tutti i rinforzi assegnati".