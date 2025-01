Due auto distrutte dalle fiamme a Villamaina: intervengono i vigili del fuoco Paura ma fortunatamente nessuna conseguenza a persone

Due auto parcheggiate in strada, in fiamme nella notte in Irpinia. E' successo a Villamaina in via Cisterne. Erano le 4.30 quando sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda che con il suo intervento è riuscita ad evitare ulteriori conseguenze.

Le fiamme che hanno avvolto i veicoli sono state spente mettendo in sicurezza l'area e non si sono registrati ulteriori danni. Sul posto i carabinieri di Mirabella Eclano per le relative indagini. In fase di acquisizione le immagini dei sistemi di videosorveglianza privata.