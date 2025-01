Ariano: avverte un malore alla guida e si schianta contro due auto in sosta Ecco che cosa è successo a Cardito lungo la statale 90 delle puglie

Avverte improvvisamente un malore alla guida, perde il controllo della vettura e dopo aver invaso la corsia opposta, si schianta contro due auto in sosta parcheggiate una accanto all'altro davanti all'abitazione di una coppia del luogo, appartenenti ad entrambi i coniugi.

E' quanto accaduto ad Ariano Irpino, lungo la trafficata statale 90 delle puglie a Cardito accanto ad una stecca di mini villette situate di fronte al rione Cappelluzzo.

Alla guida di una Kia xceed marito e moglie, lui persona perbene, noto professionista dopo aver perso il controllo è finito violentemente contro la Bmw serie 1 per poi carambolare quest'ultima su una alfa 147. Danni ingenti ad entrambe, alla prima in modo particolare. La coppia stava facendo rientro a casa, di ritorno da un viaggio all'estero.

L'impatto è stato piuttosto forte. Lo spavento per i residenti abituati a scene del genere su quel tratto di strada, alle prese con problemi infiniti da sempre, tra cui la scarsa illuminazione e l'alta velocità è stato enorme. Ma le conseguenze potevano essere ancora più gravi e tragiche se la Kia fosse piombata contro un'auto in transito o pedoni in quel punto già maledetto e macchiato di sangue negli anni con diversi morti. Sul posto i carabinieri e un'ambulanza del 118. Entrambi sono finiti in ospedale, ancora frastornati dopo l'accaduto, fortunatamente non hanno riportato nessuna conseguenza.