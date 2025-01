Domicella: immigrati sorpresi in precarie condizioni igienico-sanitarie Contrasto all’immigrazione clandestina e allo sfruttamento nel lavoro

La polizia di Lauro, unitamente a militari della guardia di finanza, tenenza di Baiano, all’ispettorato del lavoro, Asl e ufficio tecnico del comune di Domicella, supportati dal reparto prevenzione crimine Campania ha denunciato alla procura della repubblica di Avellino sette cittadini del Bangladesh e dell’India per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina sul territorio nazionale, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro e per il reato di attività e gestione di rifiuti non autorizzata.

Nel corso della stessa attività venivano espulsi dal territorio italiano 4 cittadini della stessa etnia perché privi di permesso di soggiorno.

In particolare le indagini consentivano di accertare che gli immigrati vivevano in uno stabile ubicato nel centro storico di Domicella in precarie condizioni igienico-sanitarie nonché lavoravano in modo del tutto irregolare in un opificio del luogo ove si procedeva anche al sequestro di un ingente quantitativo di rifiuti provenienti dallo scarto della lavorazione accatastati in violazione della normativa ambientale.