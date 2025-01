Detenzione e spaccio di droga ad Avellino e nell'hinterland: arrestato un 40enne Operazione della squadra mobile di Avellino

Gli uomini della squadra mobile della questura di Avellino ha arrestato un 40enne, trovato in possesso di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina, nonché di un coltello a serramanico.

In particolare, nell’ambito dei servizi pianificati per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della squadra mobile procedevano, al controllo di una persona a bordo di un furgone e a seguito di perquisizione, estesa anche al veicolo che conduceva, è stata rinvenuta sostanze stupefacenti ed un coltello a serramanico.

Informato dell'accaduto il pubblico ministero di turno della procura della repubblica di Avellino il quale ha disposto gli arresti domiciliari nella residenza dell'uomo, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

"Le attività in questione, con il coordinamento della procura della repubblica presso il tribunale di Avellino, si inseriscono in un contesto investigativo più ampio - si legge nella nota della questura - diretto a recidere il radicamento del traffico di sostanze stupefacenti nel circondario irpino, anche attraverso la persecuzione della messa in vendita al dettaglio".