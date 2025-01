Ariano, 40enne latitante si consegna alla polizia: "Portatemi in carcere" Sorpreso davanti al cancello della struttura penitenziaria insieme ai familiari

Da Napoli ad Ariano Irpino con un mandato di cattura. Ha preferito il carcere Campanello un 40enne napoletano resosi latitante con ogni probabilità per non evitare le celle partenopee. Meglio quelle del carcere arianese. Era davanti al cancello della struttura penitenziaria di via Cardito.

La scena non è sfuggita alla polizia che ha subito notato la strana presenza di più persone ferme davanti all'ingresso del carcere. E' bastato poco per ricostruire la vicenda.

L'uomo si era fatto accompagnare da parenti con l'intento di consegnarsi alla giustizia. E' stato portato prima nel locale commissariato di polizia dagli uomini della volante e una volta sottoposto a fotosegnalamento, conclusi i vari atti, accompagnato in carcere dove si trova attualmente rinchiuso a scontare la sua pena.