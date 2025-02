Tragedia a Mercogliano: 55enne trovato morto in casa In via Amatucci la macabra scoperta: il decesso risalirebbe ai giorni scorsi

Non rispondeva alle chiamate dei vicini e familiari e così è scattato l'allarme. Tragedia questa mattina in centro a Mercogliano, in provincia di Avellino, dove un uomo di 55 anni è stato ritrovato morto in casa dai vigili del fuoco. E’ accaduto nel piccolo comune alle falde del Partenio, nella centrale via Amatucci, dove questa mattina sono intervenuti i caschi gialli del comando provinciale di Avellino supportati da una pattuglia della polizia locale. A sollecitare l’intervento di sopralluogo sono stati i residenti del palazzo in cui viveva l’uomo. Da tempo anche i vicini cercavano di mettersi in contatto con l’uomo inutilmente e così hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. I vigili del fuoco hanno dovuto far ricorso all’autoscala per poter raggiungere il terzo piano del palazzo . Una volta entrati all'interno dell'appartamento hanno trovato il corpo senza vita dell'uomo che viveva da solo. Secondo quanto accertato l'uomo era forse morto da giorni.