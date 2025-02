Emergenza cinghiali e randagismo: Franza fa chiarezza con un suo intervento E intanto un atto vandalico sul quale si sta indagando è stato compiuto ai danni di una ecoisola

Il sindaco Enrico Franza è intervenuto sulla sua pagina facebook per aggiornare i cittadini su due emergenze che stanno creando disagi in città: il randagismo e la presenza di un cinghiale all’interno della villa comunale.

Sul fronte del randagismo: Franza ha sottolineato di aver inviato l’ennesima segnalazione al servizio veterinario dell’Asl, sollecitando un intervento tempestivo, in particolare nelle aree antistanti il cimitero.

"Ho inviato ieri mattina una nota che si somma per la verità alle diverse segnalazioni formali che sono state inoltrate dal comando della polizia municipale al servizio veterinario dell'Asl affinchè intervenga tempestivamente nella risoluzione di questo problema in particolar modo nell'aria antistante il cimitero, attendiamo fiduciosi,

Per quanto riguarda il cinghiale, soprannominato ironicamente "Pasqualone": il primo cittadino ha spiegato di aver chiuso il piano terra della villa per consentire l’installazione di un chiusino, ma dopo un mese senza risultati si rende necessario un nuovo incontro con i responsabili per trovare una soluzione definitiva.

"E' trascorso troppo tempo senza aver ottenuto alcun risultato, questa settimana convocherò nuovamente tutti per chiedere conto di quale possa essere a questo punto la soluzione definitiva anche per mettere una pietra tombale su una vicenda che è diventata grottesca, con la consapevolezza però lo dobbiamo dire chiaramente che questo è un problema che sta attanagliando tutta Italia. L'augurio è che una volta catturato il cinghiale Pasqualone la villa non possa essere oggetto di ulteriori frequentazioni da parte di altri animali selvatici".

Il sindaco ha poi affrontato il tema dei rifiuti, respingendo le critiche sulla gestione della raccolta e attribuendo le difficoltà a problemi di organico e atti vandalici ai danni delle isole ecologiche.

"Abbiamo assistito ad un'immagine indecorosa per la quale l’amministrazione non ha alcuna responsabilità né tantomeno irpiniambiente che gestisce la raccolta rifiuti, anzi sta facendo un ottimo lavoro tra mille difficoltà nonostante lo scarso organico. Non c'entra nulla il presunto malfunzionamento delle ecoisole che invece rappresentano un grande strumento di innovazione tecnologica.

In particolare, è stato segnalato proprio nella mattinata di ieri un danneggiamento ai sensori di una postazione vicino al cimitero, episodio che sarà oggetto di indagine tramite videosorveglianza. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale. "Qualcuno si è divertito a rompere a martellate uno dei sensori, individueremo l'autore che sarà certamente sanzionato".

Franza ha concluso il suo intervento ribadendo l’impegno dell’amministrazione nel fronteggiare queste problematiche e auspicando una collaborazione più attiva tra cittadini e istituzioni.