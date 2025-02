Notte di furti ad Ariano: ladri rubano auto e attrezzi alla comunità montana Ecco che cosa è successo

Rubata una fiat punto davanti ad un'abitazione e oltre trenta attrezzi da lavoro nei capannoni della comunità Montana Ufita.

E' successo nel triangolo Scarnecchia-Foresta- Manna ad Ariano Irpino, da alcune settimane nel mirino dei malviventi nelle ore notturne.

Qualche residente afferma di aver udito anche degli spari. Vi erano almeno tre pattuglie tra polizia e carabinieri nella notte a copertura di un territorio vasto che continua ad essere purtroppo vulnerabile.

Sul posto nella struttura in cui operano gli operai idraulico forestali ci sono i carabinieri come si può vedere dalle immagini allegate. E' in corso la stima dei danni.

Ad agire molto probabilmente chi conosceva molto bene la zona. E' stato uno degli operai che fa da custode a notare al suo arrivo i capannoni aperti. Una saldatrice è rimasta a terra nel piazzale e pronti e gruppi elettrogeni pronti per essere portati via. Non ci sono riusciti, perchè evidentemente disturbati. Una struttura, così importante, con mezzi e attrezzature costosissime, che non è dotata di telecamere. E grave.