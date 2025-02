Cervinara, accesso abusivo ai sistemi informatici: assolta La donna è stata difesa dall'avvocato Giovanna Coppola

di Paola Iandolo

Accesso abusivo a sistemi informatici Poste Italiane e truffa aggravata: arriva l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Il tribunale di Benevento (Giudice Palmieri) ha emesso sentenza di assoluzione per M.G., anni 52, di Cervinara, difesa dall’Avv. Giovanna Coppola, imputata per essersi introdotta abusivamente nei sistemi informatici di Poste Italiane per procurarsi i codici di conto corrente dei correntisti. Successivamente l’imputata avrebbe inviato un sms trappola, alla persona offesa, apparentemente proveniente da Poste Italiane, invitandola a fornire password e autorizzazione per risolvere il “finto problema” relativo a all’ aggiornamento delle utenze postali. A tutto ciò seguiva anche una chiamata con cui l’imputata si qualificava come operatore delle poste italiane, riuscendo a sottrarre alla persona offesa tutti i dati sensibili idonei ad accedere nel sistema informatico home banking delle Poste ed a disporre a proprio favore un bonifico di 13.000,00 Euro. All’esito dell’istruttoria dibattimentale, il giudice, accogliendo la tesi difensiva dell’Avv Giovanna Coppola, ha assolto l’imputata per non aver commesso il fatto.