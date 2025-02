Forte dei Marmi: addio commosso all'imprenditore arianese Marco Pascale Il 54enne è morto per le conseguenze di una polmonite bilaterale inaspettata

E' morto per le conseguenze di una polmonite bilaterale improvvisa e inaspettata, Marco Pascale l'imprenditore 54enne di Ariano Irpino, ma residente a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca dove da anni gestiva una rinomata impresa di giardinaggio.

Lo scorso due febbraio aveva accusato febbre e successivamente problemi di respirazione a tal punto da spingere i medici ad un trasferimento in elicottero dall'ospedale Apuano,a Careggi. Un quadro clinico peggiorato di giorno in giorno fino al triste epilogo, quando lo scorso 22 febbraio, il suo cuore ha cessato di battere gettando tutti nello sconcerto e sgomento. Familiari increduli. Nessuno si sarebbe aspettata una fine così tragica conoscendo la sua forza e dinamismo.

La salma è stata esposta nella casa funeraria La Piramide, per poi raggiungere la chiesa di San Francesco a Vittoria Apuana, frazione in cui viveva, dove è stato celebrato il rito funebre.

Lascia la compagna Simona, i figli Christian, Shelly, Gianmarco e Daniel, la mamma Florinda e la sorella Marilla.

Cordoglio tra gli amici d'infanzia di Ariano, paese in cui Marco ha studiato da ragazzino, ospitato dalla nonna a Piano della Croce, prima di trasferirsi poi a Forte di Marmi dove con sacrifici, passione e intuito si era affermato nel lavoro di cui ne era orgoglioso ogni volta che al telefono parlava con i suoi amici arianesi. Il suo sogno era quello di ritornare sul tricolle per una rimpatriata. Lo aveva promesso ad un amico più caro. Non c'è stato il tempo.