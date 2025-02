Ariano, contrada Manna perennemente al buio: sicurezza ad alto rischio Un problema che è stato più volte segnalato a tutti gli organi competenti, ad oggi senza soluzione

Se non fosse per qualche faretto o lampione interno privato sarebbe buio pesto. Preoccupa il mal funzionamento della pubblica illuminazione in contrada Manna ad Ariano Irpino.

E' una storia che va avanti da fin troppo tempo e gli ultimi furti avvenuti sul territorio hanno innalzato ulteriormente il livello di preoccupazione.

Un problema che è stato più volte segnalato a tutti gli organi competenti. Nei mesi scorsi erano state anche le forze dell'ordine a sollevare la questione.

Abitanti costretti a munirsi di torce per rientrare nelle proprie case. "Se usciamo i strada non riusciamo a guardarci neppure in faccia e a riconoscerci. A volte capita di scambiare qualcuno per un ladro - ci dice un residente - è una situazione davvero assurdo, che in questo momento di certo non aiuta. Per chi delinque invece è un'arma in più".

Gli abitanti sollecitano il comune ad intervenire con la massima urgenza al fine di risolvere definitivamente questo probblema. "Non se ne può davvero più, siamo stanchi".