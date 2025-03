Ariano, schianto auto contro moto: centauro vola sull'asfalto Paura per un ragazzo di 16 anni nel rione Martiri

L'impatto violento con un'auto che in quel momento si stava immettendo nel flusso di circolazione e un centauro che vola per diversi metri finendo sull'asfalto, tra un'abitazione e un'attività commerciale.

Paura per un 16enne in sella sua moto nella parte vecchia di rione Martiri ad Ariano Irpino. Alla guida della fiat punto, un 75enne, che si è subito fermato per prestare soccorso al ragazzo. Quest'ultimo, proveniva dalla rotatoria Martiri ed era diretto verso via Sant'Antonio.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare il minore al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi, dove al momento è sotto osservazione ma fortunatamente non correrebbe alcun pericolo. La dinamica esatta dell'incidente è ancora al vaglio della polizia munipale.