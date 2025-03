Osservatorio sullo stato della provincia di Avellino: tappa ad Ariano Prefetto e massimi vertici delle forze dell'ordine incontrano le comunità locali

Emergenza furti in Irpinia, territorio sempre più preda di malviventi e truffatori. Ad Ariano Irpino l'osservatorio sullo stato della provincia. Un vertice aperto alla cittadinanza, comunità locali e associazionismo, quello convocato per mercoledì 5 marzo nell'auditorium Lina Wertmüller in via tribunali.

Il prefetto di Avellino Rosanna Riflesso, accompagnato dal questore della provincia di Avellino Pasquale Picone, dal comandante provinciale dei carabinieri di Avellino, colonnello Domenico Albanese, dal comandante della guardia di finanza, colonnello Leonardo Erre, incontreranno le comunità di Ariano Irpino, Villanova del Battista, Casalbore, Montecalvo Irpino, Greci, Savignano Irpino, Montaguto e Zungoli. Saranno presenti all'incontro i massimi vertici locali delle forze dell'ordine, il capitano della compagnia dei carabinieri Ludovica Arrabito, il vice questore del commissariato di polizia, Giulio Masini, il capitano della guardia di finanza Maria Stella Ranaudo e il il comandante della polizia municipale, Angelo Bruno.

Un'iniziativa quella del prefetto di Avellino, accolta con soddisfazione dal sindaco Enrico Franza e dall'intera amministrazione comunale. La speranza è che attraverso una sinergia tra istituzioni e cittadini si possa al più presto arginare un fenomeno diventato particolarmente odioso e snervante, fino a mettere a serio rischio l'incolumità delle persone come accaduto in due recenti episodi, culminati in una collutazione tra i proprietari delle abitazioni e i malviventi.