Ad Ariano Irpino la quarta tappa dell'Osservatorio sull'emergenza Si terrà il prossimo 5 marzo 2025, alle 16:30, presso l’Auditorium Lina Wertmüller

Si terrà il prossimo 5 marzo 2025, alle 16:30, presso l’Auditorium Lina Wertmüller di Ariano Irpino, la quarta tappa del viaggio itinerante dell’Osservatorio sullo stato della provincia, voluto dal Prefetto Rossana Riflesso.



Il Prefetto incontrerà questa volta le comunità del Tricolle e dei Comuni di Villanova del Battista, Casalbore, Montecalvo Irpino, Greci, Savignano Irpino, Montaguto e Zungoli.



L'incontro sarà – come nel caso dei precedenti - un'occasione per far emergere le specificità delle aree coinvolte e per sviluppare riflessioni sui temi di principale interesse, per i quali ricercare soluzioni condivise.



Continua così quel percorso di approfondita conoscenza e analisi delle priorità strategiche del territorio, fondamentale per affrontare le sfide sociali, economiche e infrastrutturali che caratterizzano questa provincia, che proseguirà il 26 marzo p.v. nel Vallo di Lauro.