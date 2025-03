Ariano: rubata un'auto, gruppo elettrogeno, nafta, olio ed altra refurtiva Ladri all'attacco in contrada Casone

Una fiat punto, un gruppo elettrogeno, oltre cinque quintali di nafta, olio ed altra refurtiva. E' il bottino quantificato, dell'ultima incursione dei ladri avvenuta la notte scorsa ad Ariano Irpino. La zona presa di mira è quella di contrada Casone, lungo la strada provinciale 236 che da Ariano porta a Villanova del Battista e Flumeri. Il furto sarebbe avvenuto intorno alle 2.30. Nell'abitazione messa letteralmente a soqquadro non vi era nessuno all'interno. Il furto dell'auto invece è avvenuto in maniera disinvolta nella stessa zona ma i proprietari in casa non si sono accorti di nulla. La scoperta è avvenuta solo in mattinata. Indagini sono in corso da parte delle forze dell'ordine. La preoccupazione dei residenti è altissima. E non è la prima volta che viene presa di mira questa zona.

Domani intanto proprio sull'emergenza furti si riunirà ad Ariano Irpino l'osservatorio sullo stato della provincia. Un vertice aperto alla cittadinanza, comunità locali e associazionismo, convocato per nell'auditorium Lina Wertmüller in via tribunali con inizio alle 16.30.

Il prefetto di Avellino Rosanna Riflesso, insieme al questore della provincia di Avellino Pasquale Picone, il comandante provinciale dei carabinieri di Avellino, colonnello Domenico Albanese, il comandante della guardia di finanza, colonnello Leonardo Erre, incontreranno le comunità di Ariano Irpino, Villanova del Battista, Casalbore, Montecalvo Irpino, Greci, Savignano Irpino, Montaguto e Zungoli.

Saranno presenti all'incontro i massimi vertici locali delle forze dell'ordine, il capitano della compagnia dei carabinieri Ludovica Arrabito, il vice questore del commissariato di polizia, Giulio Masini, il capitano della guardia di finanza Maria Stella Ranaudo e il il comandante della polizia municipale, Angelo Bruno.